Bordeaux : polémique autour d’un stage d'initiation au drag ouvert dés l'âge de 11 ans

Un stage d'initiation à l'art drag, organisé à destination des enfants par la Maison des Jeunes et de Culture (MJC) de Mérignac pendant les vacances scolaires, fait l’objet d’une pétition depuis lundi. Cette dernière réunit déjà presque 3.000 signatures. La MJC dit vouloir encourager la liberté d'expression et lutter contre les discriminations. Néanmoins, la tranche d'âge à laquelle est proposé ce stage, à partir de 11 ans, est au cœur de la polémique.

Soutien de la Fédération régionale des MJC

Cette proposition de la MJC choque les membres de l'Association des Familles Catholiques Nord Gironde (AFC). Ils sont à l'origine de la pétition qui demande l'annulation de l'activité. "On est gênés par l'hypersexualisation voire l'érotisation. Lorsqu'on est adulte, on est libre de faire ce qu'on veut, il n'y a aucun souci avec ça. Mais quand on a 11 ans, on n'est pas dans la même situation", explique Rémi Corbier, président de l'AFC Nord Gironde.

De son côté, cette MJC de Mérignac explique proposer des programmes encourageant les échanges et l'expression de toutes les diversités. Elle reçoit le soutien de la Fédération régionale des MJC. "La fédération régionale et le conseil d'administration sont surpris de ce que ça génère. L'activité est de se questionner sur ce que ça signifie d'être habillé comme ci ou comme ça. Et de le faire si on en a envie", détaille Anita Madavane, directrice de la fédération régionale des MJC.

Pas question d'annuler cet atelier, prévient la MJC. À condition, pour des raisons d'équilibre budgétaire, que le seuil minimum de douze inscrits soit atteint. La décision sera prise en milieu de semaine prochaine.