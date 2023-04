Bordeaux : après sa dégradation, l'avenir de la porte de la mairie incendiée fait débat

Une porte monumentale, noircie, carbonisée sur deux centimètres d'épaisseur, mais qui tient toujours sur ses gonds. Près de trois semaines après l'incendie de la porte de la mairie de Bordeaux lors de débordements après une manifestation contre la réforme des retraites, la mairie s'interroge sur la stratégie à appliquer.

Un état qui fait débat

Faut-il la restaurer ? La laisser dans l'état ? Ou bien, faut-il la remplacer par une porte plus moderne ? Les Bordelais sont, eux aussi, assez partagés sur la question. "J'essaierais de figer ces cendres pour que ça reste comme ça. Je n'approuve pas le geste. Par contre, effectivement, je trouve que finalement, c'est esthétique", assure au micro d'Europe 1, une habitante. Comme elle, ils sont nombreux à ne pas s'opposer à garder la porte dans cet état. "Laissons là comme ça. Ça racontera cette journée" dans le temps. "Et puis, il suffit de remettre un petit coup de vernis noir" et le tour est joué, poursuit ce riverain.

La porte de la mairie de Bordeaux a été entièrement brulée sur deux centimètres d'épaisseur. Crédit : Stéphane Place

Mais pour d'autres, cette idée est impensable. "C'est comme la cathédrale Notre Dame à Paris. Elle va être refaite à l'identique, donc cette porte, c'est pareil", estime un passant devant l'hôtel de ville.

Les habitants appelés aux votes

Troisième hypothèse évoquée par le maire une nouvelle porte, mais moderne cette fois ci : "Je pense" que c'est une bonne idée. "Il y a certains monuments à Paris et notamment la pyramide du Louvre, qui est au milieu de bâtiments historiques, où ça marche bien. En réalité, tout le monde trouve ça très beau et moi aussi", explique une autre passante.

Mais il va falloir se montrer encore patient avant de connaître le sort de la porte de la mairie de Bordeaux. Une fois validé par la Drac et les Bâtiments de France, les différentes options de travaux seront soumises aux habitants via une plateforme en ligne, promet le maire de la ville, Pierre Hurmic.