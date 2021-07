Bordeaux : 81 cas positifs après des soirées techno, le contrôle du pass sanitaire en doute

Quatre-vingt une personnes ont été testés positives au Covid-19 après trois soirées techno organisées mi-juillet dans un club de Bordeaux, a annoncé mardi dans un communiqué l'Agence régionale de santé, alors que des témoignages sur les réseaux sociaux ont mis en doute le respect des contrôles sanitaires. Ces soirées, les 9, 10 et 13 juillet, au Hangar FL, ont rassemblé environ 2.000 personnes au total, qui doivent être contactées individuellement cette semaine "afin qu'elles se fassent tester et vacciner très rapidement", a précisé l'ARS.

"Après 2h00 du matin, ça ne vérifie plus rien !"

Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook de l'établissement, des participants assurent que les organisateurs ont fait preuve de légèreté sur le contrôle du pass sanitaire. "Après 2h00 du matin, ça ne vérifie plus rien !", a notamment écrit un internaute. Ce contrôle "étant le seul moyen de sécuriser les événements festifs, il doit être rigoureux", rappelle l'ARS, précisant qu'une fois le QR code "scanné à l'entrée de l’établissement, l’identité de la personne doit être systématiquement vérifiée". Thierry Coste, gérant de HFL productions, la société qui a organisé ces soirées électro sans gérer l'établissement lui-même, assure "que tout était en place au sein du club : la jauge, les QR code demandés et scannés à l'entrée par le service d'ordre, les contrôles d'identité..."

"Des gens ont été refoulés car leur pass n'était pas valable et nous avons eu la visite de la brigade des débits de boissons" le 9 juillet, a-t-il assuré. Thierry Coste a évoqué la possibilité d'une "défaillance humaine", "avec deux physios à l'entrée qui n’ont pas l'habitude de faire ça", ou que "le personnel, pris par le monde, n'ait pas toujours été vigilant", sans compter d'éventuels "faux" pass sanitaires.

Des artistes sans pass sanitaire peuvent déambuler dans les soirées

Autre explication possible : "Nous avons reçu de 5 à 8 artistes (des DJ, NDLR) par soirée et la législation ne leur impose pas de porter le masque ni de présenter un pass sanitaire. Or ils ont pu déambuler pendant la soirée", a-t-il ajouté, notant que deux artistes et le directeur artistique étaient positifs. Lundi, le Hangar FL a annoncé sur sa page Facebook que les soirées prévues vendredi et samedi "n'auront pas lieu", "suite aux échanges avec l'ARS et la préfecture de Gironde".