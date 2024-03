Blocages des agriculteurs : près de Toulouse, les prémices de la reprise du mouvement

La crise agricole n'en finit pas en Occitanie. Berceau du mouvement, les exploitants de la région continuent leurs opérations coup de poing. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une soixantaine d'agriculteurs s'est dirigée vers la sous-préfecture de Muret. Tous réclament le versement des aides promises.

"Les agriculteurs sont sur la paille"

Alors, au volant de camions remplis de détritus, les agriculteurs ont comme première étape un centre de finances publiques. "On déroule une ballote de paille devant le centre des impôts, pour dénoncer que les agriculteurs sont sur la paille", explique l'un des manifestants.

Mais cette action n'est que la première d'une longue liste. Après avoir repris la route, les agriculteurs arrachent les panneaux à l'entrée des villages dans lesquels ils circulent. "On va amener ces panneaux devant le symbole de l'État qui s'appelle la sous-préfecture", poursuivent les manifestants.

Une manifestation en guise d'avertissement

Direction la sous-préfecture de Muret, à 30 minutes de Toulouse où pneus et panneaux sont jetés par-dessus la grille. "On jette des pneus, de la merde derrière la préfecture. C'est un joli cadeau empoisonné", s'amuse un autre agriculteur au micro d'Europe 1.

Mais ces comportements sont la conséquence d'un ras-le-bol, estime Jérémy, éleveur de 30 ans et qui attend encore ses versements de la PAC. "Je dois plus de 60.000 euros à des fournisseurs et ils nous manquent 50.000 euros qui doivent être versés sur le compte. La semaine prochaine, on va fermer le pays entièrement", prévient l'exploitant occitan, assurant que cette nuit de mobilisation n'est qu'un avertissement.