Biarritz : manifestation surprise des pompiers à quelques jours du G7

C’est une action surprise des pompiers du BAB (Bayonne, Anglet, Biarritz) qui a eu lieu lundi devant la mairie de Biarritz. Ces derniers ont demandé à parler au président de la République, Emmanuel Macron, pour lui faire part de leur situation.

Ils n’avaient aucune banderole syndicale mais ont utilisé leurs sirènes et des fumigènes orange, rapporte France Bleu.

⚡️BIARRITZ / Action surprise des #pompiers ce matin devant la mairie de #Biarritz.

Ils veulent parler au président #Macron de leur situation à l’occasion de sa présence au #G7

@Bleu_Bearnpic.twitter.com/Uyttx0IHd1 — Pure. (@PureTele) August 19, 2019

En grève jusqu’au 31 août

Les pompiers sont en grève depuis le 26 juin dernier et jusqu'au 31 août. Ils demandent que les astreintes de 24 heures soient payées en intégralité et pas seulement 17 heures comme elles le sont aujourd'hui. Les pompiers se disent lassés que leur dossier stagne au niveau du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours et du Conseil Départemental.

Michel Veunac, maire (MoDem) de Biarritz, est allé à la rencontre des pompiers. Il leur a promis une réunion la semaine prochaine, mais après le G7, qui prendra fin le 26 août.