Bernard Accoyer : «Une idéologie anti-nucléaire s'est infiltrée dans les services de l'État»

Après avoir atteint une production de moins de 20 GW en août dernier, la situation du parc nucléaire français commence à s'améliorer. Questionné, EDF annonce même que l'ensemble du parc sera fonctionnel pour cette hiver. Objectif, atteindre une puissante de 56 GW disponible pour faire face au manque de gaz en Europe.

Fermeture de Fessenheim, arrêt des recherches pour la création de réacteurs nouvelle génération ... l'industrie nucléaire française est en perte de vitesse depuis plusieurs années. Pour Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale et directeur de l'ONG Patrimoine, Nucléaire et Climat, "une idéologie anti-nucléaire s'est infiltré dans l'opinion public et dans les services de l'État", conduisant au début de la destruction de la filière nucléaire.

>> Plus d'informations à venir