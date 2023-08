«Barbie Botox» : quelle est cette nouvelle tendance de chirurgie esthétique douloureuse qui cartonne depuis la sortie du film ?

Le message féministe du film Barbie de Greta Gerwig serait-il mal compris ? Alors que le blockbuster dénonce les standards de beauté totalement irréalistes de la poupée Mattel, de nombreuses jeunes femmes se sont mises en tête de lui ressembler. Prêtes à tout pour devenir comme Margot Robbie, l'actrice qui prête ses traits à la célèbre poupée blonde, ces jeunes filles ont pris rendez-vous chez leur médecin esthétique pour se faire injecter du Botox… dans le cou ! Cette nouvelle tendance, appelée "Barbie Botox", cartonne depuis la sortie du film. Preuve en est, le hashtag #BarbieBotox compte actuellement plus de 10 millions de vues sur TikTok. L'intervention esthétique est simple : le médecin injecte de la toxine botulique dans les trapèzes pour que le cou devienne plus fin, plus allongé et plus lisse, comme celui de Barbie.

Une intervention qui doit impérativement être réalisée chez un médecin spécialisé

L'influenceuse Isabelle Lux fait partie des femmes qui ont succombé au "Barbie Botox". Une expérience dont elle fait l'éloge dans une vidéo partagée sur Instagram. "Cela vient de l'idée que vous ressembleriez davantage à une Barbie quand vous le feriez, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, je pense", a-t-elle également dans une interview à CNN avant d'ajouter : "L'intervention allonge le cou, affine les épaules et crée un physique très délicat quand c'est fait correctement".

S'injecter du botox dans les trapèzes n'est évidemment pas sans risques. S'il est mal dosé ou injecté au mauvais endroit, le botox peut paralyser tout le muscle. "Lorsque le botox est injecté dans un muscle, il arrête la connexion avec le nerf", a ainsi expliqué le docteur Parisha Acharya, médecin esthétique en chef de la clinique esthétique médicale de Londres, dans une interview à CNN. "Avec le temps, cela entraîne un affaiblissement et une paralysie du muscle. Indirectement, le muscle rétrécit".

Des injections de botox mal réalisées peuvent également affecter le maintien correct de la tête. Il est donc absolument essentiel de se tourner vers des médecins spécialisés pour réaliser cette opération. Autre point à ne pas négliger avant de se lancer : la phase post-opération peut être très douloureuse. Isabelle Lux en a d'ailleurs témoigné sur ses réseaux sociaux : "Une fois que (le botox) est entré, vous ne pouvez rien faire pour l'inverser. Au cours de la première semaine, j'ai ressenti tellement de douleur, de tension et de raideur dans le cou, les épaules et le haut du dos. J'étais vraiment, vraiment inquiète". Ce geste médical très tendance est donc bien loin d'être anodin.