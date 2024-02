Bagarres, agressions verbales... Le nombre d'incidents graves en hausse dans les collèges

Bagarres, harcèlement, agressions verbales... Les violences à l'école de la part des élèves et des parents sont de plus en plus nombreuses. Dans les collèges et les lycées, le ministère de l'Éducation nationale dresse un bilan inquiétant. La violence se concentre particulièrement au collège.

Trois signalements sur quatre dans le second degré proviennent du collège et le nombre d'incidents graves dans ces établissements est en hausse. En un an, ils sont passés de 13,5 à près de 16 pour 1.000 élèves. Il y a bien sûr des cas de violence physique, de graves bagarres entre élèves, des professeurs qui se font agresser... Mais la plupart des signalements, à hauteur de 43%, concernent les violences verbales des élèves qui insultent leurs professeurs ou leurs camarades.

Les syndicats enseignants regrettent les suppressions de postes annoncées

Des chiffres inquiétants, mais qui ne surprennent pas Jérôme Fournier, secrétaire national du syndicat des enseignants Unsa. "Les augmentations, on les constate, on ne les découvre pas. Là, ça permet d'avoir des statistiques nationales et ça nous inquiète d'autant plus quand, cette semaine, on apprend que l'Éducation nationale va devoir rendre des postes pour faire des économies et que parmi les postes qui vont être supprimés, il y a les assistants d'éducation. Donc c'est autant d'adultes en moins pour encadrer les élèves et éviter ces situations-là."

Le rapport du ministère souligne aussi que les incidents graves motivés par le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie ou l'homophobie ont doublé en un an.