Bac : Nomad Education, une application pour organiser ses révisions

Le temps est compté pour les élèves qui s'apprêtent à passer le bac. Alors que les épreuves débutent dans un mois (17 juin), ils doivent s'organiser dans leurs révisions. C'est justement ce que leur propose Nomad Education, une application gratuite qui permet d'établir un planning de révisions personnalisé. "On couvre l'ensemble des matières", assure Caroline Maitrot, cofondatrice de l'application, sur Europe 1.

Nomad Education a vocation à "motiver" les lycéens dans leur apprentissage en utilisant "les codes du sport, de toutes les applications de sport qui existent". Tout commence par une série de tests afin d'en savoir plus sur les connaissances de l'utilisateur. Cela va ensuite permettre d'"ordonner leurs révisions" : "On va pouvoir créer des plannings de révision et leur permettre de voir où il faut mettre l'accent. Un enfant qui a confiance et qui met son énergie où il faut réussit beaucoup mieux."

"Un moyen fantastique de réconcilier les jeunes avec l'école"

L'objectif final "est donc de les rassurer et de les coacher par le mobile". A noter que le service est gratuit et fonctionne sans connexion, ce qui permet de l'utiliser "n'importe où, n'importe quand". Et l'idée d'avoir une application sur smartphone n'est pas anodine car les lycéens utilisent leur téléphone quotidiennement, "quel que soit le niveau social".

Enfin, ce sont les élèves eux-mêmes qui font le choix d'utiliser cet outil ou non. "C'est moins subi, donc ils progressent beaucoup plus vite", analyse Caroline Maitrot. D'autant plus que l'application propose "un tableau de bord qui leur permet de voir où ils en sont". "Ils aiment bien réussir à avoir 90% partout. Naturellement, d'eux-mêmes ils veulent aller au bout".