Bac : comment va se dérouler l'affichage des résultats dans les lycées ?

Après plusieurs jours de bras de fer entre les profs et le ministre de l'Education nationale, les résultats du bac doivent être publiés ce vendredi matin, à partir de 8 heures (selon les académies). Mais Jean-Michel Blanquer a annoncé jeudi soir qu'il restait 700 correcteurs (sur 175.000) qui détenaient encore des copies de candidats, soit environ 30.000 sur quatre millions, notamment en philo, histoire-géo et sciences économiques et sociales). Alors comment va se dérouler l'affichage des résultats dans les lycées ?

Quelques élèves pourraient être envoyés au rattrapage pour rien. Les candidats sauront en regardant le tableau d'affichage, s'ils ont ou non des notes provisoires, c'est-à-dire des notes de copies encore détenues par l'un des 700 correcteurs grévistes. Il y aura donc, comme chaque année, la liste des admis et celle des candidats qui vont au rattrapage. Et en plus une liste de tous les candidats dont les notes sont provisoires, qui sera aussi publiée sur le site internet de chaque rectorat.

Les notes définitives de ces élèves devraient être données en début de semaine, sans doute lundi, selon le ministre. Conclusion : quelques élèves pourraient être envoyés au rattrapage pour rien, s'ils ont obtenu des notes assez faibles pendant l'année mais très bien réussi le jour de l'examen. Des cas qui devraient rester marginaux, mais ces élèves-là devront attendre la publication de leur note pour savoir qu'ils ont décroché le bac.