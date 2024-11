Avec le Black Friday, c'est bientôt Noël pour de nombreux Français

Pour un Français sur deux, le coût des achats de Noël est une source d'angoisse. L'inflation n'est pas qu'un mauvais souvenir, alors pour faire de bonnes affaires, autant s'y prendre tôt. Le Black Friday apparaît ainsi chaque année comme une belle opportunité pour des millions d'entre eux.

>> LIRE AUSSI - Oui, même le maillot du PSG est en promotion pendant le Black Friday Nike

Avoir une représentation de "tous les porte-monnaie"

"47% des Français qui vont profiter du Black Friday déclarent qu'ils vont acheter des jouets", affirme Eléonore Carré, responsable des études sociétés. "Les jouets sont le premier cadeau acheté dans le cadre du Black Friday avec l'intention d'acheter pour Noël", ajoute-t-elle, confirmant une tendance de fond qui s'exprime dans l'enquête menée sur la place du Black Friday par OpinionWay.

Pour accompagner cette recherche de petits prix, un acteur comme Amazon a adapté son top dix des produits mis en avant. "On s'assure d'avoir une représentation de tous les porte-monnaie. Donc on a trois produits dans le top dix qui sont par exemple à moins de 20 euros. On a été un peu plus bas cette année" puisque "l'an dernier, on avait pris moins de 30 euros", souligne Julie Labour, ex-directrice de la catégorie Jouets en Europe.

Au-delà du made in France, la nostalgie a toujours la cote. En plus du 1.000 bornes, la peluche interactive Furby revient en force, tout comme les Lego type Star Wars, qui plaisent parfois plus aux grands qu'aux petits.