Avec l’agri-voltaïsme, les paysans économisent de l’eau et produisent de l’électricité

Le ministère de l'Agriculture lance vendredi le "Varenne de l'eau". Plusieurs journées de débats et d'ateliers pour relever le défi de la préservation, dans un contexte de réchauffement climatique, de cette ressource massivement utilisée par les agriculteurs. Et l'une des solutions possibles pourrait être l'agri-voltaïsme : produire de l'électricité tout en économisant l'eau. Exemple dans une exploitation viticole de Tresserre, dans les Pyrénées-Orientales.

Des panneaux solaires qui font parasol

"Il y a 40 ans, quand nous parlions de 30 ou 32 degrés, c'était des températures assez exceptionnelles. Et à l'heure actuelle, on est plutôt sur les 38-40", témoigne Pierre Escudier, viticulteur. La conséquence de ce changement climatique, c'est un degré d'alcool plus élevé du raisin et un rendement en baisse. Alors, depuis quatre ans, cet exploitant a fait installer au-dessus de 5 hectares de ses vignes des panneaux solaires qui produisent de l'électricité verte, et pivotent plusieurs fois dans la journée pour agir comme des parasols.

"Les panneaux vont donner à chaque rangée de vignes quatre ou cinq heures d’ombre par jour. Ça suffit à la vigne pour se relaxer et ne pas souffrir", explique Pierre Escudier. "L'eau est devenue une denrée très rare et très chère, sous les panneaux. Il y a déjà 25% d'évaporation en moins, c'est énorme."

"C'est comme une persienne"

C'est Antoine Nogier, le fondateur de la société Sun’Agri, qui a eu cette idée économiser l'eau grâce à l'ombre des panneaux solaires. "C'est comme une persienne, si vous voulez", précise l’entrepreneur. "C'est vraiment un pilotage intelligent pour laisser passer le soleil quand la plante a besoin de soleil. Et quand vous avez trop de soleil, cette persienne se ferme quand la plante se met à souffrir. On ne fait plus de photosynthèse."

Et c'est vertueux, puisque ces panneaux solaires ne remplacent pas de terres agricoles, mais sont au service de l'agriculteur. Dix centrales de ce type existent déjà. Une trentaine sont en projet sur des vignes, des vergers ou des espaces maraîchers.