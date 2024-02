Autoroute A69 : Greta Thunberg rejoint les rangs des opposants vers une nouvelle journée à haut risque

L'activiste suédoise, Greta Thunberg, rejoint officiellement les rangs des opposants au projet autoroutier et va rester un peu dans le Tarn. Les organisateurs annoncent vouloir construire des cabanes et des lieux collectifs autour d'une ZAD, une zone à défendre. Vendredi, des affrontements ont lieu entre les manifestants et les forces de l'ordre. Les militants se dirigent vers une nouvelle journée à haut risque dans le secteur.

"Les gens sont sur-motivés" à manifester contre le projet

Le ton devrait à nouveau monter entre militants écologistes et forces de l'ordre. L'opération de sécurisation a été menée par 90 gendarmes. Cette manœuvre des forces de l'ordre a engendré des jets de gaz lacrymogènes et de projectiles. Deux manifestants ont été interpellés après ces affrontements. Et malgré ces échanges musclés, les anti A69 ne comptent pas baisser les bras.

"Ce sont les derniers arbres du tracé. C'est-à-dire que sur 53 km, il ne reste que ces arbres. Si ces arbres la tombe, on ne pourra plus rien défendre. Les gens sont sur-motivés. En plus, Greta Thunberg fait le déplacement pour venir nous voir. Je pense que personne sur place pourrait dire qu'on commence à être fatigué ou qu'on commence à être découragé", assure Gibbons, un des opposants au projet autoroutier Toulouse-Castres.

Greta Thunberg a d'ailleurs passé la nuit avec des militants écologistes du Tarn. Les organisateurs espèrent la présence de milliers de manifestants. De son côté, la préfecture, qui a interdit la manifestation, prévoit un important dispositif de sécurité. Vendredi, une dizaine de camions de gendarmes étaient déjà déployés dans la zone.