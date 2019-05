Aurélie est une "travailleuse du clic" : "J'arrive à me faire 80 euros par mois"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Aurélie est ce que l'on appelle une "travailleuse du clic". Chaque jour, elle parcourt plusieurs sites Internet, à la recherche de sondages, auxquels elle répond contre quelques centimes d'euros. Cela lui permet d'arrondir les fins de mois de son foyer, qu'elle partage avec son conjoint, un salarié de Carrefour Market, et ses deux enfants, de 16 et 8 ans. Ancienne coiffeuse, Aurélie a dû arrêter sa carrière à cause de problèmes de santé. Pour Europe 1, elle témoigne sur son quotidien peu connu, partagé par quelques dizaines de milliers de personnes en France.

"J'ai commencé à fréquenter des blogueuses sur Facebook, à discuter, et à découvrir des sites de sondages rémunérés. Ça m'a beaucoup intéressé, alors je suis allée m'inscrire et puis j'ai commencé. Ça fait exactement trois mois que je suis tous les jours sur ces sites-là. Ce sont des sites comme Moolineo, Loonea, Ba-Click, Mobrog, Swagbucks… On répond à quelques questions, et si on est présélectionnés, on atterrit sur un sondage. Ce sont des sondages au niveau des marques, ou des publicités. Les sondages peuvent durer cinq minutes, huit minutes, même vingt minutes... Une fois, j'en ai fait un d'une heure et quart !

On est rémunérés suivant un nombre de points. Selon la durée du sondage, le nombre de points n'est pas le même. Ensuite, ces points, on peut les échanger contre des cartes cadeaux, ou faire un virement sur le compte Paypal. En moyenne, je passe cinq heures sur ces sites durant la journée. Et quelques fois, le soir, quand il n'y a pas de films intéressants à la télévision, je me mets sur mes sites de sondages et j'en fait quelques-uns. J'arrive à peu près à me faire 20 euros sur chaque site, donc à la fin du mois, j'arrive bien à me faire 80 euros.

De nos jours, 80 euros, c'est quand même 80 euros. Si on les garde, à la fin de l'année, ça fait quand même un petit pécule sympathique. En étant dans le canapé et en répondant à des sondages, je trouve que c'est plutôt bien rémunéré. J'essaie de faire de plus en plus de sondages, et de prendre de plus en plus de sites. J'essaie d'en faire un maximum pour gagner un maximum.

J'utilise surtout cet argent pour faire plaisir aux enfants. Par exemple, mon fils aime bien les bandanas, alors il les achète gratuitement avec les cartes cadeaux. Le petit s'achète aussi des puzzles ou bien des jeux pour la DS. Ils se font des petits plaisirs tout au long du mois. Quelques fois, je garde les cartes cadeaux pour moi, et ça m'aide un peu pour les périodes d'anniversaires ou pour Noël.

Comme je ne peux plus travailler, le budget est serré. Avant, j'achetais ce qu'il fallait en priorité, et les 'petits plus' passaient après. Mais maintenant, tout au long du mois, les enfants peuvent demander des 'petits plus'. Ils vont sur Amazon, et puis le plus grand des demi-frères passe la commande. Ils ont très bien compris le fonctionnement."