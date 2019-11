Augustin de Romanet : "Ça fait 7 ans que je me bagarre" contre les temps d'attente à l'aéroport de Roissy

INTERVIEW

Un illustre "client mystère". Dimanche, le PDG du groupe ADP, Augustin de Romanet, s'est rendu incognito à Roissy. Sur Twitter, il s'est dit "incrédule" après avoir patienté une heure et demie au hall des arrivées. "Un aéroport est pourtant synonyme de service et d'hospitalité", a-t-il réagi lundi matin sur Europe 1.

Il a évoqué les "efforts considérables" marqués "à l'instigation du Premier ministre" et qui ont selon lui divisé par trois les "temps d'attente inacceptables". "95% des passagers attendent mois de 20 minutes. Reste que les 5% représentent tout de même 5 millions de personnes par an", a-t-il souligné.

