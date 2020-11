Attentat de Nice : trois nouvelles gardes à vue, six au total

Six personnes sont en garde à vue dans l'enquête sur l'attentat de Nice, qui a fait trois morts, jeudi, et de nouveau plongé la France dans l'effroi né du terrorisme. Samedi soir, trois nouveaux suspects ont été arrêtés : il s'agit d'un Tunisien interpellé à Grasse, qui suspecté d'être une connaissance de l'auteur, ainsi que deux autres hommes âgés de 63 ans et 25 ans, présents au domicile de la personne interpellée à Grasse.

Trois suspects déjà placés en garde à vue

Jeudi, un premier suspect âgé de 47 ans avait été arrêté après avoir été vu aux côtés de l'agresseur sur des images de vidéosurveillance la veille de l'attaque. Il était toujours en garde à vue samedi matin.

Un deuxième individu, âgé de 35 ans, a été interpellé vendredi soir à Nice et placé en garde à vue. Un troisième homme a également été placé en garde à vue samedi. Agé de 33 ans, il était présent lors de la perquisition des policiers au domicile du deuxième suspect - un homme soupçonné d'avoir été en contact avec l'assaillant la veille des faits.