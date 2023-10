Attaque du Hamas : plus d'un millier de Lyonnais rendent hommage aux victimes israéliennes

REPORTAGE

L'émotion est toujours vive en France. Ce mardi, des soutiens à la cause israélienne se sont rassemblés à Lyon, sur la place Bellecour, pour soutenir les victimes de l'attaque du Hamas sur Israël. Le maire EELV de la ville, Grégory Doucet, était présent au premier rang et au milieu de dizaine de drapeaux français et israéliens entremêlés. À l'écoute des sirènes entendues en Israël lors des attaques de ce week-end, les Lyonnais se montraient bouleversés, puis se sont agenouillés en pensant aux victimes.

"Cela concerne tout le monde"

"Aujourd'hui, on a peur", se désole Mégane, qui a de la famille en Israël et qui vit des jours très difficiles. "Ils ont tué des civils, ils sont rentrés chez eux et ils les ont brûlés. Il faut montrer cela au monde entier." Selon elle, le temps est à la condamnation des actes du Hamas, mais aussi à la fraternité entre communautés : "Il faut que nous soyons tous unis face à cette barbarie : juifs, musulmans, chrétiens. Parce que c'est une barbarie et ce sont des terroristes".

Ainsi, ce rassemblement n'était pas uniquement réservé à la communauté juive. Nombreux étaient les personnes non pratiquantes ou proche de la société israélienne. "Je ne suis pas juif, mais je viens parce que je suis contre la barbarie", soutient Gérard, un des manifestants. "Ce qui se passe est inadmissible et cela concerne tout le monde". Ce mercredi, le dernier bilan de l'assaut du Hamas en Israël est de 1.200 victimes côté israélien.

Cet hommage lyonnais s'est conclu avec l'hymne de l'État hébreu, puis une Marseillaise. Un symbole fort de l'amitié régnant entre les peuples français et israélien.