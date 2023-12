Attaque au couteau à Paris : touristes et riverains craignent le pire pour les Jeux olympiques

Paris une nouvelle fois endeuillé par le terrorisme islamiste. Samedi, un jeune franco-iranien ayant prêté allégeance à Daesh a tué à coups de couteau un touriste allemand et blessé deux autres personnes dans le quartier très touristique de la tour Eiffel. Déjà condamné pour projet terroriste en 2016, fiché S et suivi psychologiquement, il est toujours en garde à vue ce lundi matin.

Mais à moins d'un an des Jeux olympiques, l'attaque renforce l'inquiétude des riverains. C'est le cas de Diego, habitant du quartier et venu se recueillir devant les quelques bouquets de fleurs déposés sur le lieu de l'attentat. Dévasté par cette nouvelle attaque tragique, il craint le pire pour les Jeux olympiques.

Un sentiment d'insécurité grandissant

"Je crains qu'il y ait encore un attentat", confie-t-il au micro d'Europe 1. "La France, ça devient un pays d'insécurité. Étant d'origine colombienne, un pays qui est connu pour sa violence, je trouve que la France devient la Colombie de l'Europe", ajoute le jeune homme.

Le sentiment d'insécurité grandit aussi chez les commerçants du quartier, à l'image de ce voiturier d'un restaurant, témoin de l'attaque samedi soir. "Il y a de l'insécurité à chaque coin de rue. Ça me fait peur en fait. C'est partout", regrette-t-il.

"On ne se sent pas vraiment en sécurité"

Et sur le pont de Bir-Hakeim, repère des amoureux avec sa vue imprenable sur la tour Eiffel, un couple d'Allemands profite de la vue idyllique avec une certaine appréhension. "On ne se sent pas vraiment en sécurité. Tout à l'heure, nous étions au marché de Noël des Jardins des Tuileries, et nous n'avons vu ni policiers ni militaires. Ce n'est pas vraiment rassurant", assurent les amoureux.

Et à l'heure de quitter les lieux, ils s'arrêteront quelques instants devant les fleurs déposées en hommage à leurs compatriotes allemands assassinés samedi soir.