Attaque au colis piégé à Lyon : le suspect a fait allégeance à Daech

Après 48 heures de silence, il a fini par livrer une première version aux enquêteurs. Le principal suspect de l’attaque au colis piégé à Lyon a reconnu avoir fait allégeance au groupe Etat islamique, a rapporté une source judiciaire à Europe 1.

Placé en garde à vue depuis trois jours, ce jeune homme algérien de 24 ans est passé aux aveux mercredi, reconnaissant avoir fabriqué le dispositif explosif, qui a blessé 13 personnes vendredi dernier dans le centre de Lyon.

"Faire un maximum de victimes"

Dans ses premières déclarations aux enquêteurs, le suspect avait dit sa sympathique pour Daech, avant de finalement avouer avoir prêté allégeance au groupe terroriste. Sa radicalisation islamiste reste toutefois à établir, et l’attaque n’a pas été encore revendiquée à ce stade.

D’après les informations d’Europe 1, le suspect a expliqué vouloir frapper juste avant les élections européennes, qui ont eu lieu dimanche, afin de faire monter le vote populiste et le racisme, et provoquer en retour la colère des musulmans de France. Une stratégie en tous points similaire à celle de Daech. Et c’est ce soutien à Daech qui l’aurait poussé à commettre l’attaque, dont l’objectif était clair, selon ses propres mots : "faire un maximum de victimes dans un lieu public".

Des achats sur Internet

Son projet d’attentat a commencé à se concrétiser en mars dernier, lorsqu’il a passé commande en ligne des composants de son engin explosif, le tout livré à domicile. Il a ensuite conçu par lui-même la bombe et le système de déclenchement à distance.

Sa garde à vue doit prendre fin d'ici vendredi matin, tout comme celle de son frère. En revanche, celles de son père et de sa mère, interpellés lundi, ont été levées jeudi en début d’après-midi, "en l’absence d’éléments les incriminant", précise le parquet de Paris.