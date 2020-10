Attaque à Nice : un deuxième homme au contact du tueur interpellé

Un deuxième homme au contact du l'auteur de l'attaque mortelle dans la basilique de Notre-Dame-de-l'Assomption à Nice a été interpellé et placé en garde à vue vendredi, a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information de France Info. L'homme, âgé de 35 ans, est soupçonné "d'avoir côtoyé l'auteur des faits la veille de l'attaque, comme le premier" suspect, âgé de 47 ans, qui est en garde à vue depuis jeudi soir, a précisé cette même source. Il a été interpellé entre 18 h 30 et 19 h à Nice, selon la source judiciaire et une source proche de l'enquête.

Le premier suspect "n'aurait pas de lien avec l'attaque"

Le premier suspect "n'aurait pas de lien avec l'attaque", a ensuite indiqué vendredi une source proche de l'enquête. Le parquet antiterroriste français a ouvert une enquête pour "assassinats et tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Les "motivations profondes" et "le mûrissement éventuel" de l'agissement du tueur "sont encore inconnus", a indiqué une source proche de l'enquête à l'AFP vendredi.