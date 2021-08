Assomption : en dépit du Covid, des milliers de fidèles se rassemblent à Lourdes

REPORTAGE

Le 15 août, jour de l'Assomption, est un jour très important pour les catholiques du monde entier. De nombreuses messes et processions sont notamment prévues à Lourdes, dimanche, cette journée étant le point d'orgue du pèlerinage national organisé dans la cité où est apparue la Vierge Marie à Bernadette Soubirous.

Après une année 2020 sinistrée par la crise sanitaire, Lourdes voit peu à peu revenir les pèlerins. Cette année la ferveur et le monde présents pour ces célébrations sont particulièrement frappants.

"Un moment qu'on attend depuis deux ans"

Au plus fort de la matinée, au moment de la messe de l'Assomption de 10 heures, il y avait plus de 11.000 personnes dans le sanctuaire, dont 9.000 dans l'immense basilique souterraine Saint-Pie X. Même si l'on est encore loin des chiffres habituels hors-Covid, c'est une vraie renaissance pour Lourdes, après une année de crise sanitaire qui a lourdement pesé sur la fréquentation.

Un vrai bonheur pour Michel de Verneuil, de l'hospitalité Notre-Dame du Salut : "C'est un moment qu'on attend depuis depuis deux ans, nous, tous les hospitaliers, et les pèlerins qu'on accompagne", dit-il au micro d'Europe 1. "On est ici avec une joie absolument incroyable. On le voit dans les témoignages qu'on a, les personnes malades sont très en attente. Donc, nous sommes très heureux de nous retrouver ici à Lourdes."

"Elle aussi a besoin que les gens viennent près d'elle"

De son côté, Léa, arrive de Paris. Ses retrouvailles avec la cité mariale lui font du bien. "Être là, c'est un privilège, pour montrer mon amour de la Vierge", raconte-t-elle. L'an dernier, elle n'avait pas pu venir à cause du coronavirus. Tout ça lui avait manqué, dit-elle en évoquant la Vierge. "Elle aussi a besoin que les gens viennent près d'elle, comme elle l'avait dit à Sainte-Bernadette."

Dans son homélie, Mgr Michel Aupetit, qui préside cette année le pèlerinage national, a rendu hommage au père Olivier Maire, assassiné la semaine dernière. Les célébrations de l'Assomption vont se poursuivre toute la journée, avec notamment la prière pour la France durant après midi à la grotte.