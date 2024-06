Ariane 6 : le vol inaugural aura lieu le 9 juillet

Le vol inaugural de la fusée européenne Ariane 6, qui doit rétablir un accès indépendant de l'Europe à l'espace, aura lieu depuis Kourou le 9 juillet, a annoncé mercredi l'agence spatiale européenne (ESA). "Je suis heureux d'annoncer que la première tentative de lancement aura lieu le 9 juillet. Ariane 6 marque une nouvelle ère de voyages spatiaux autonomes et polyvalents en Europe", a déclaré dans un communiqué le directeur général de l'ESA Josef Aschbacher, à l'occasion du salon aéronautique de Berlin.

Ariane 6, future concurrente de Space X

Ariane 6 "est l'aboutissement de nombreuses années de détermination et d'ingéniosité de la part de milliers de personnes à travers l'Europe, et il rétablira à l'occasion de son lancement l'accès indépendant de l'Europe à l'espace", a-t-il poursuivi. Initialement prévu pour 2020, le premier envol d'Ariane 6 a été reporté à maintes reprises en raison de la pandémie de Covid-19 et de difficultés de mise au point.

L'Europe est privée de son propre accès à l'espace depuis le vol final du lanceur lourd Ariane 5 en juillet 2023 et l'échec du premier vol commercial de la nouvelle fusée italienne Vega-C en 2022. Conçu pour affronter la concurrence du lanceur américain Space X, le nouveau lanceur lourd européen est "modulaire et polyvalent", avec un étage supérieur réallumable lui permettant de lancer plusieurs satellites sur différentes orbites pendant le même vol, détaille l'ESA.

Les préparations vont bon train

Ariane 6 a déjà 30 missions dans son carnet de commande, a précisé Stéphane Israël, président exécutif d'Arianespace. La campagne de lancement a démarré en avril au Centre spatial guyanais (CSG) à Kourou en Guyane française, où le corps central de la première Ariane 6 a été installé sur le pas de tir ELA4.

"La dernière étape majeure avant le lancement sera la répétition générale", a détaillé l'ESA.