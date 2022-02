Arbres arrachés, coupures de courant... Le cyclone Batsiraï perturbe fortement la Réunion

Les rafales allant jusqu'à 260 km/h et les pluies diluviennes marquent le paysage : ici, on découvre des arbres arrachés, des poubelles qui jonchent les routes et des câbles électriques à terre. A La Réunion , le cyclone Batsiraï perturbe l'île. Ce jeudi, l'alerte rouge était toujours en vigueur et ses habitants étaient appelés à se barricader. Jeudi matin, on déplorait 12 blessés.

En raison des intempéries, 10% des foyers réunionnais n'ont plus de courant. Marc-Antoine s'est installé à Saint-Denis il y a un mois. Le Grenoblois vit son premier cyclone : "Je ne m'attendais pas du tout aux coupures", confie-t-il à Europe 1. "Pour faire chauffer la douche aussi, on n'avait pas pensé au réchaud. On va essayer de se faire des salades fraîches. C'est assez impressionnant, cette pluie et les inondations dans les bâtiments."

Une amélioration prévue en fin de journée

Une pluie qui ne s'interrompt pas. On dénombre depuis la nuit de mercredi à jeudi l'équivalent de plusieurs semaines de précipitations. Jacques Billant explique que les habitants vont devoir s'armer de patience avant un retour à la normale : "Le cyclone est toujours en bordure de l'île, à 200 km au nord, et force est de constater que le cyclone n'a pratiquement pas bougé", détaille le préfet de la Réunion. "Il génère des vents qui se maintiennent à des niveaux élevés 140 à 150 km heure sur les eaux du nord, en particulier."

On dénombre 12 personnes sinistrées accueillies en centre d'hébergement. Les conditions devraient s'améliorer en fin de journée.