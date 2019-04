Deux semaines après l'incendie de Notre-Dame, les autorités alertent sur une pollution au plomb. La Préfecture de police de Paris a annoncé avoir relevé des résidus de ce métal à proximité de la cathédrale et recommandent aux riverains de faire le ménage chez eux.

"La santé, c'est la santé, on ne va pas jouer avec ça"

De sa fenêtre du troisième étage, Kévin n'a rien manqué de l'incendie qui a ravagé la cathédrale, le soir du 15 avril. "On était juste à côté, on a quand même beaucoup de fumées qui sont arrivées", rapporte-t-il à Europe 1. Consumée par les flammes, la toiture de l'édifice a en effet émis en grande quantité des fumées gorgées de particules de plomb, le métal dont étaient constituées les tuiles, et qui n'est pas sans danger pour l'homme.

La préfecture préconise désormais de nettoyer les logements avec des lingettes humides. "On a fait attention de garder les fenêtres bien fermées justement pour éviter que des choses nocives rentrent dans les appartements", explique notre riverain, toujours auprès d'Europe 1. "Dans tous les cas vaut mieux nettoyer. La santé, c'est la santé, on ne va pas jouer avec ça."

Au moins une année de décontamination

À elle seule, la flèche de la cathédrale contenait 250 tonnes de plomb, qui ont fondu dans l'incendie et ont été dispersées dans l'air. Le panache jaunâtre caractéristique qui s'en est dégagé pendant le sinistre a tout de suite alerté l'association écologiste Robin des Bois. "Si cette décontamination est bien faite, étant donné la difficulté pour récolter et aspirer toutes ces poussières, elle prendra au moins un an", estime Jacky Bonnemains, porte-parole de Robin des bois.

Cette année de décontamination risquerait toutefois de compromettre la perspective de voir Notre-Dame reconstruite dans de bonnes conditions dès 2024, Emmanuel Macron s'étant engagé à ce que la rénovation soit achevée d'ici cinq ans. En attendant, les jardins qui jouxtent la cathédrale sont fermés au public. Leur accès ne sera rouvert que lorsque les teneurs en plomb seront redevenues normales, précise la préfecture.