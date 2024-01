Après les mesures annoncées par Gabriel Attal, la colère ne retombe pas chez tous les agriculteurs

Après une semaine de contestation, plusieurs dizaines de points de blocages sont toujours actifs à travers le pays. Simplification administrative, annulation de la hausse de la taxe sur le GNR, bonne application des lois Egalim... Les agriculteurs attendaient beaucoup des annonces de Gabriel Attal vendredi. Sur les barrages, force est de constater que les mesures égrenées par le Premier ministre n'ont pas suffi à calmer la colère.

"On a une colère qui est grande"

Même si les syndicats ont annoncé vendredi soir la levée de plusieurs barrages, notamment sur l'A64 à Carbonne en Haute-Garonne, la colère est loin d'être retombée. Sur le péage de Saint-Arnoult, en région parisienne, les tracteurs ont levé le camp vendredi soir mais selon Guillaume Chenu, président des Jeunes agriculteurs d'Eure-et-Loir, rencontré par Europe 1, la contestation est loin d'être terminée.

"Partir pour revenir plus fort. D'autres actions sont toujours mises en place et vont avoir lieu ce week-end. Nos adhérents seront de sortie dans la journée de dimanche. S'il faut on reviendra sur Paris lundi. Le but va être de faire voir qu'on ne va pas s'essouffler. On a une colère qui est grande, qui ne va pas se calmer comme ça, donc il va falloir qu'on l'on reste dans le temps et que l'on montre notre mécontentement dans le temps", témoigne-t-il.

La FNSEA appelle à poursuivre le mouvement

La FNSEA a aussi appelé vendredi soir à continuer le mouvement, affirmant ne pas se satisfaire des annonces de Gabriel Attal. Selon les informations d'Europe 1, le syndicat agricole a par ailleurs sollicité un nouveau rendez-vous avec le Premier ministre dans les jours à venir.