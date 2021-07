Après l’allocution de Macron, les Français se ruent sur les créneaux de vaccination

L'allocution d'Emmanuel Macron a été suivie lundi soir par plus de 22 millions de Français. Avec, pour principal enseignement, une incitation massive à la vaccination. Et conséquence immédiate, le site Doctolib, qui permet de réserver des créneaux de vaccination, a littéralement explosé, ce qui a généré des difficultés de connexion. Pas moins de 926.000 Français ont ainsi pris rendez-vous dès lundi soir après l'intervention présidentielle, pour caler leurs deux injections. C'est cinq fois plus que d'habitude et toutes les régions sont concernées.

La grande majorité de ces rendez-vous ont été pris pour des injections en centre avec le vaccin Pfizer. Mais les médecins et les pharmaciens qui vaccinent avec Moderna, AstraZeneca et Janssen font aussi face à une hausse de la demande.

"4.000 à 5.000 rendez-vous sont pris par minute en ce moment "

L'engouement se poursuit d'ailleurs avec 350.000 rendez-vous pris mardi matin. "4.000 à 5.000 rendez-vous sont pris par minute en ce moment", assure Stanislas Nox-Château, cofondateur de Doctolib. "Chaque Français peut choisir son centre de vaccination pour sa première et sa deuxième injection, chaque Français peut choisir son délai entre sa première et sa deuxième injection, dans la limite de trois à sept semaines et chacun peut gérer ses rendez-vous en ligne, puisque plus de 90% des rendez-vous ont été pris en ligne sur la journée."

Et le délai moyen pour décrocher une injection est actuellement de 11 jours. L'immense majorité des Français qui prennent rendez-vous actuellement peuvent donc en théorie, être totalement vaccinés d'ici mi-août ou fin août. Ils auront donc un pass sanitaire à jour pour les activités de rentrée, mais pas forcément pour les vacances d'août.