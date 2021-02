Apprentissage : "InserJeunes", la plateforme gouvernementale pour faire le bon choix

Comment trouver le bon centre de formation ou le bon lycée professionnel pour un apprentissage ? C'est à cette réponse que doit répondre le nouveau site gouvernemental, lancé mardi, et baptisé "InserJeunes", alors que l'année 2020 a marqué un record de contrats d'apprentissage, avec pas moins de 495.000 signatures, soit 40% de plus qu'en 2019. Cette nouvelle plateforme permet à un jeune de comparer tous les CFA et les lycées professionnels via une batterie d'indicateurs, comme le nombre d'élèves qui ont un emploi six mois après avoir achevé leur formation dans un établissement donné.

"Rendre le système de formation plus efficace"

Mais "InserJeunes" permet également de connaître le taux de poursuite d'études, le taux d’interruption en cours de formation ou encore la part des contrats d’apprentissage interrompus avant leur terme. Le site doit "permettre une meilleure orientation des jeunes en leur donnant toute l'information sur les débouchés" et "rendre le système de formation plus efficace", a résumé lors de la conférence de presse de présentation d'"InserJeunes" Selma Mahfouz, directrice de la Dares, le service statistique du ministère du Travail.

Permettre aux jeunes de faire un choix éclairé

Cette nouvelle plateforme est un des aboutissements de la loi "Avenir professionnel" votée il y a un peu plus de deux ans, le 5 septembre 2018. "InserJeunes" doit permettre à tous les jeunes voulant se lancer dans l'apprentissage de faire un choix éclairé. Un jeune qui cherche par exemple une formation en boulangerie pourra voir les résultats au niveau national pour un brevet professionnel : huit chances sur dix d'être en emploi six mois après la formation, avec 17% de jeunes qui poursuivent leurs études et une part de contrats interrompus de 37%. Mais il pourra aussi voir les résultats du centre à côté de chez lui grâce à une carte de France interactive.

Les premiers résultats d'"Inserjeunes" dévoilés mardi montrent que six mois après leur sortie, en juin 2019, du système éducatif, 41% des lycéens professionnels sont en emploi salarié et 62% des apprentis de niveau CAP à BTS. Un tiers des apprentis (34%) poursuivent des études et un peu moins de la moitié des lycéens (46%).