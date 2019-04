Annulation d'une vente aux enchères de 300 chiens

Prévue mardi prochain à Laval, une vente aux enchères de 300 chiens et chiots, qui avait suscité des protestations d'au moins une association de défense des animaux, a été annulée. "La vente aux enchères publiques prévue le 9 avril est annulée", pouvait-on lire vendredi soir, au-dessus d'une photo de chiens, sur le site internet de l'hôtel des ventes de Laval, sans aucune autre précision.

Dans un communiqué, la Fondation "30 millions d'amis", qui avait pris position contre cette vente, s'interroge sur les motivations qui ont pu entraîner son annulation : "soit les autorités ont fait droit aux demandes de la Fondation 30 Millions d'Amis et ce sont des critères de protection animale qui ont prévalu ; [...] Soit le tribunal de grande instance de Laval a fait affaire et a transigé avec un seul acquéreur, privilégiant des intérêts marchands au détriment du bien-être de tous ces animaux".

Le risque de voir les animaux finir dans "un élevage-usine"

"Selon les informations actuellement en notre possession d'une source proche du dossier, il semblerait que ce soit très malheureusement la seconde option qui soit la cause de l'annulation des enchères", considère la Fondation. "Ce serait très inquiétant pour le devenir de ces animaux, car cela suppose qu'il s'agit d'un 'professionnel' qui a une très grosse capacité de détention puisqu'il récupérerait" ces chiens "en plus de ceux qu'il a déjà ! On serait alors typiquement dans le cas d'un élevage-usine avec toute l'horreur que cela comporte pour ces animaux qui, je le rappelle, sont des êtres vivants et sensibles", a souligné Reha Hutin, présidente de la Fondation, citée dans le communiqué.

❗️Une pétition sur change[.]org adressée au TGI de Laval réclamant que les centaines de chiens d’un élevage mis en liquidation judiciaire soient remis à la Fondation #30millionsdamis recueille + de 43.000 signatures ✍ https://t.co/77NBecz7fY — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) 5 avril 2019

La Fondation "30 Millions d'Amis" avait demandé mardi l'annulation de cette vente aux enchères, s'offusquant que les animaux soient relégués "au rang de vulgaires objets". La fondation réagissait à l'annonce de la vente aux enchères à Laval mardi prochain "d'environ 300 chiens de race" provenant d'un "cheptel canin". Les chiens, était-il précisé, sont de race shih tzu, yorkshire, chihuahua, jack russel, bichon frisé ou encore golden retriever. Cette vente intervenait dans le cadre d'un élevage placé en liquidation judiciaire. Les ventes aux enchères de chevaux de course, pur-sang et trotteurs, sont elles relativement fréquentes.