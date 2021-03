Annonces d'Emmanuel Macron : les trains circuleront normalement ce week-end

Les trains circuleront comme prévus pendant le week-end de Pâques, a assuré la SNCF mercredi soir, alors que son site était difficilement accessible en raison d'une très forte sollicitation. "Tous les Inoui, Ouigo, Intercités, trains régionaux et internationaux prévus circuleront normalement jusqu'au 5 avril inclus" (lundi de Pâques), a indiqué la compagnie. La SNCF entend faire circuler 1.500 TGV et 220 Intercités de vendredi à lundi.

"Aucune inflation particulière des prix"

"Les tarifs des billets restent plafonnés aux niveaux constatés habituellement pour un week-end, afin qu'il n'y ait aucune inflation particulière des prix", a souligné la SNCF. Le site de réservation oui.sncf était difficilement accessible mercredi soir peu après l'allocation du président Emmanuel Macron, "en raison d’une très forte sollicitation". Si les déplacements vont être restreints au-delà de 10 km, Emmanuel Macron a indiqué que pour le week-end pascal, "nos concitoyens qui souhaitent changer de région pour aller s'isoler pourront le faire durant ce week-end de Pâques". Cette tolérance "s'achève lundi soir", a ensuite précisé le ministère de l'Intérieur.

Un plan de transport adapté va être annoncé

La SNCF indique qu'un plan de transport adapté sera présenté pour les grandes lignes la semaine prochaine. Il a déjà été fortement réduit depuis lundi. Quant au service Junior & Cie (enfants non accompagnés), il continuera à être assuré durant les week-ends pour les réservations déjà effectuées jusqu'au 18 mars, mais il n'est plus proposé à la réservation. Tous les billets grandes lignes - TGV Inoui, Ouigo et Intercités, TER en correspondance - sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au dernier moment jusqu'au 18 avril.

La circulation des trains régionaux est du ressort des autorités locales, a rappelé la SNCF.