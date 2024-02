Année bissextile : les petits tracas des personnes nées un 29 février

Célestine Réaud, née le 29 février 2000, s’apprête à fêter son anniversaire, le jour même, pour la première fois depuis quatre ans. "Le fait de l’avoir le vrai jour ça a toujours une saveur particulière donc c’est toujours mieux", se réjouit Célestine qui a prévu d’organiser une soirée avec ses amis. Les années non bissextiles, si elle veut fêter son anniversaire, elle doit le faire 28 février ou le 1ᵉʳ mars.

Une date de naissance qui n’apparaît pas sur certains logiciels

Mais au-delà de ce problème un peu anecdotique, c’est surtout au niveau administratif que sa date de naissance a posé un problème, notamment quand elle a voulu s’inscrire à 17 ans pour sa Journée Défense et Citoyenneté. "Il fallait rentrer la date de naissance auprès de la mairie pour que ça coïncide avec la session que j’allais passer, mais ma date d’anniversaire n’apparaissait pas au niveau informatique", explique Célestine.

Et trois années sur quatre, elle doit aussi faire une croix sur certaines offres spéciales : "les mails qu’on reçoit le jour de son anniversaire avec des produits offerts de la part de certaines marques et bien moi je ne les reçois pas", regrette-t-elle. En plus des promotions, cette année Célestine aura aussi le droit à un petit clin d’œil de la part de ses parents : un exemplaire de La Bougie du Sapeur, un journal qui ne paraît que le 29 février.