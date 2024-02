29 février : pourquoi et depuis quand existe-t-il des années bissextiles ?

2012, 2016, 2020 et... 2024. Tous les quatre ans, l'année est bissextile et comporte 366 jours au lieu de 365. Si le mois de février, le plus court de l'année, possède un jour supplémentaire, à savoir le 29 février, comme en 2024, l'année est alors bissextile. Mais d'où viennent les années bissextiles ?

Une demande de Jules César

Pour répondre à cette question, remontons à l'époque de la Rome antique. Nous mesurons le temps à partir des mouvements de la Terre, sa rotation sur elle-même et sa révolution autour du soleil. À cette période, les astronomes calculent que la Terre met 365,25 jours pour faire le tour du soleil. Vous voyez le problème ?

Ce quart de jour en trop doit être compensé et c'est alors qu'ils décident d'inventer, sous la demande de Jules César, l'année bissextile. Désormais, tous les quatre ans, une journée entière sera ajoutée au calendrier. Une façon de remettre les compteurs à zéro.

Février, dernier mois de l'année dans le calendrier romain

Mais pourquoi ajouter ce jour au mois de février ? Avant l'introduction du calendrier julien en 45 av. J.-C., le calendrier romain était utilisé. Il comportait 355 jours, était organisé en 12 mois et commençait en "Martius", comprenons mars, et terminait en "Februarius". Et comme le calendrier de Jules César exigeait un jour supplémentaire tous les quatre ans, les Romains décidèrent alors d'ajouter ce jour au dernier mois de l'année, à savoir le mois de février.

Le calendrier devient ensuite solaire : la longueur des mois est changée et le jour supplémentaire est ajouté entre le 24 februarus. Tout simplement parce que le nom de jour bissextile vient du latin "ante diem bis sextum Kalendas Martias", signifiant sixième jour avant les kalendes de mars en français, c'est-à-dire le 24 février.

Le jour supplémentaire sera finalement ajouté à la fin du mois de février, le 29e jour, avec le passage au calendrier grégorien en 1582, calendrier qui nous régit aujourd'hui, explique l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). En France, 27.832 personnes sont nées un 29 février depuis 1968, selon les données de l'Insee.