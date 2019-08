Anne Roumanoff : "Les caissières sont en train de disparaître et tout le monde s’en fout"

ANNE ROUMANOFF, ÇA FAIT DU BIEN

C'était une première dimanche près d'Angers. L'hypermarché Casino La Roseraie ouvrait l'après-midi, sans caissières. À la place, seulement des caisses automatiques et des vigiles, ce qui fait craindre aux syndicats une généralisation du procédé et des suppressions de postes. Un rassemblement pour protester contre cette nouvelle organisation avait d'ailleurs lieu dimanche.

Un événement qui n'a pas manqué de faire réagir également Anne Roumanoff. L'animatrice d'Europe 1 s'est fendu d'un billet à l'occasion de sa première émission de la rentrée. Elle déplore que "les caissières sont en train de disparaître et tout le monde s’en fout".

"Dimanche, un hypermarché sans caissiers a ouvert près d’Angers. Avant, les supermarchés en faisaient des caisses pour leurs clients, maintenant, ce sont les clients qui font la caisse ! Moi dimanche, j’ai fait mes courses dans un supermarché de quartier à Paris et il n’y avait pas de caissiers non plus. Franprix, Monoprix, Casino, je ne veux pas dénoncer car ce n'est pas mon genre... C’était Franprix.

Est-ce que vous avez déjà essayé de vous servir d’une caisse automatique ? Je peux vous garantir un truc. Après avoir essayé de vous servir d’une caisse automatique, vous ne direz plus jamais : 'caissière est un métier de merde'. C'est très compliqué d’être caissière. Les clients comptent sur toi pour aller vite mais ils ne te calculent pas. Ils font la gueule quand tu annonces le total, ils s’étonnent toujours que les sacs soient payants. Une caisse automatique, ça n’a rien à voir.

Une caisse automatique, c’est comme une caisse normale sauf qu’elle a l’odeur de la courbe du chômage et qu’il faut avoir fait Polytechnique pour s’en servir. À priori, pourtant, c’est simple. Tu scannes le code barre de ton produit et tu entends ce son mélodieux. Sauf que parfois, tu essaies de scanner et tu n’entends rien. Tu repositionnes ton blanc de poulet bio, toujours rien. Et là, la caisse automatique t’annonce 'produit introuvable, veuillez contacter l'hôte de caisse'.

Sauf que l'hôte de caisse n'est pas là. Non pour baisser le coût salarial de l’entreprise, il est chez lui en train de regarder Netflix. Là, tu dis au vigile 'monsieur, s’il vous plait, ma caisse elle est bloquée'. Là, le vigile prend un air exaspéré, genre t’es 'teubé' de ne pas arriver à faire marcher une caisse automatique. Tu lui fais un charmant sourire, tes yeux de chaton et il rentre un code mystérieux pour débloquer ta caisse automatique.

En fait, si tu as deux/trois articles à scanner, la caisse automatique c’est fantastique. Mais moi dimanche au Franprix, j'ai fait un plein du frigo pour la rentrée. Essentiellement des légumes car c’est ainsi que je maintiens cette ligne que les influenceuses du monde entier m’envient. Sauf que les légumes, il faut les peser. Pour cela, il faut aller à la balance automatique.

Moi dimanche, pendant que j’étais à la balance automatique, un mec a essayé de me voler ma place à la caisse automatique. Vous me connaissez, je suis d'un tempérament sympathique mais il ne faut pas me chercher. 'Ma caisse, vous m’avez pris ma caisse', j’ai crié sur le mec. Tous les produits que j’avais scanné laborieusement pendant 20 minutes avaient disparu. 'Fanculo', m’a répondu le mec. 'Pardon, vous avez dit quoi, j’ai demandé ?'. C’est vrai en plus, on dit pas 'fanculo', on dit 'Va fanculo'. Là, un responsable est apparu et a dit 'on se calme monsieur, on va ouvrir une caisse manuelle'. Là, une vieille dame a dit 'ah ben voyez quand vous voulez'. 'Franchement madame, nous on préfère quand il y a des caissiers', a dit le vigile, 'là tout le monde nous engueule. Sérieux, on est vigile pas assistant de caisse automatique'. 'Oui c’est pas de leur faute a dit une autre dame, eux ils sont là, ils travaillent, ils font ce qu’ils peuvent et il prennent pour tout le monde'.

Je ne sais pas vous, mais moi je pense que plutôt que de supprimer les caissières à la caisse, j’aurai préféré que les supermarchés suppriment la queue à la caisse. Les caisses sans caissiers ? C’est la grande mode le sans. Sans sucre, sans matière grasse, sans caissier. En gros, on nous enlève tout ce qu’on aime bien. Avant, on était dans la quête de sens. Maintenant, on est dans la conquête du sans !

Caisse sans caissier ? Déjà qu’on a du pain sans gluten, des services d'urgence sans moyens, des salaires sans pouvoir d’achat. C’est quoi la prochaine étape. Une voiture sans conducteur ? Une planète sans forêt ?

Les caissières sont en train de disparaître et tout le monde s’en fout. Mais nous les clients, on a quand même le droit de dire qu’on préfère une caissière même un peu maussade, à une caisse automatique sans âme dans un supermarché déshumanisé.

Messieurs les directeurs de Carrefour, Auchan, Monoprix, Franprix, Casino, rendez-nous les caissières, sinon on va aller faire nos courses sur Internet. Quitte à ne voir personne et à ne parler à personne, autant rester derrière son écran."