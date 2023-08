Animaux : le trafic de servals devient de plus en plus important en France

Une robe tachetée de noir, des oreilles arrondies et des grognements. Le serval n'est pas un chat domestique et pourtant, ce félin originaire d'Afrique est détenu illégalement par de plus en plus de particuliers. Les trafiquants sont bien rodés puisque ces servals sont vendus en tant que Savannah, une race de chat autorisée en France.

"Il y a une race de chat qui a été créée, la race Savannah, qui est issue du croisement entre un serval et un chat domestique. Et c'est sous le couvert de cette race de chat qui est légale, que les gens peuvent avoir, que les gens ont un serval pur", a déclaré Jean-Christophe Girard, vétérinaire au zoo de Saint-Martin-la-Plaine.

Trois ans de prison et 150.000 euros d'amende

La majorité de ces servals importés illégalement provient d'Europe de l'Est. Un trafic dangereux pour ces animaux sauvages, mais aussi pour leur propriétaire. Il est jusqu'à cinq fois plus gros qu'un chat. Et donc les morsures sont cinq fois plus importantes et avec des bonnes dents qui sont bien plus développées que chez les chats. Des griffes qui sont bien acérées. Donc un serval qui fait bien quinze kilos, ça peut faire de gros dégâts. En France, détenir un serval est passible de trois ans de prison et de 150.000 euros d'amende.