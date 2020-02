Poulet : l'étiquette "bien-être animal" s'affiche de plus en plus dans les rayons

Comment savoir si le poulet que l'on achète en supermarché a été bien traité durant son élevage ? Alors que les poulets de Loué et la marque Casino affichaient déjà un pictogramme qui permettait de le savoir, avec une lettre allant de A à E, le niveau de bien-être animal, Système U, Carrefour et Galliance, le deuxième volailler français, s'y mettent. Bientôt, 80 millions de poulets porteront cette étiquette "bien-être animal", soit 10% de la production totale annuelle dans les rayons.

Plus de 200 critères

Pour avoir la meilleure note, un A, il faut que le poulet passe une partie de son temps en extérieur dans un parcours arboré et qu'à l'intérieur il dispose d'au moins deux fois plus de place avec des perchoirs et des litières pour leurs besoins. Avec un B, l'animal a un accès à l'extérieur sans aménagement particulier et ainsi de suite jusqu'aux poulets classés E, qui vivent dans un bâtiment basique et ne voient quasiment jamais la lumière du jour.

Cette note prend en compte plus de 200 critères, qui ont été validés par cinq associations de défense du bien-être animal, dans plusieurs domaines-clés comme l'élevage, le transport et l'abattage. Par exemple, pour les poulets classés A et B, il faut qu'il y ait des caméras dans les abattoirs. Et si l'étiquetage avance pour les poulets, il devrait figurer sur les emballages de certaines marques volontaires de viande de porc et de charcuterie.