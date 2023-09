Alba en tête chez les filles, Léon progresse chez les garçons : quels seront les prénoms tendances en 2024 ?

Si vous cherchez toujours une idée de prénom pour votre bébé, la sortie de L'Officiel des prénoms pourrait vous permettre d'y voir un peu plus clair. Vous y trouverez les prénoms masculins et féminins les plus tendances pour l'année 2024. Un classement sans surprise majeure, mais avec tout de même un petit changement dans la hiérarchie chez les filles.

Malo et Naël intègrent le top 20 chez les garçons

Car le trio de tête de ces dernières années, formé par Jade, Louise et Ambre, pourrait reculer au profit d'Alba, qui deviendrait alors le prénom le plus donné chez les filles. Quelques petits nouveaux pourraient faire leur apparition dans le Top 20 : Alma en 17e position ou encore Inaya à la 18e place. On retrouve également des prénoms comme Mia, Romy, Julia ou encore Alice. En ce qui concerne les paris, pour les années à venir, L'Officiel des prénoms en voit trois se dégager : Luna, Victoire et Margot avec un "T" comme l'actrice Margot Robby, l'actrice du film Barbie.

Chez les garçons, le trio de tête de 2022 - Garbiel, Léo et Raphaël - reste inchangé. Du côté des progressions, on peut noter celle de Léon, mais aussi des prénoms bibliques comme Eden, Isaac, Adam ou encore Aaron. D'autres prénoms font également leur apparition dans le top 20 comme Malo et Naël, tandis que Noah, Gabin et Sacha, habitués du haut du classement, y figurent à nouveau.