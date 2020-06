Sans les touristes étrangers, reprise poussive pour certains campings

REPORTAGE

Les températures estivales sont arrivées depuis quelques jours, mais les touristes, eux, se font attendre. Dans les campings, le démarrage de la saison est laborieux. Il y a quand même du monde sur le littoral, mais dans l’arrière-pays, dans les petits villages, les vacanciers se font rares.

"Je n'ai pas beaucoup d'appels"

"Les touristes n’arrivent pas. Il y a très peu d’Allemands et de Hollandais. Je n’ai pas non plus vu de retraités cette année. Je pense qu’ils ont peur", déplore Yvan Mardero, gérant d’un camping au pied de la montagne Sainte-Victoire. "Je n’ai pas beaucoup d’appels, ne serait-ce que pour des renseignements. D’habitude, à cette époque-là, on a des demandes pour juillet et août. Mais pour le moment, on a aucune visibilité", poursuit-il. Dans son camping, les emplacements sont presque tous vides. Même les habitués tardent à réserver. Les vacances se décident à la dernière minute, pour des courts séjours.

"Ce n’est pas encore la foule touristique et c’est très inhabituel", confirme Cécile Verger, propriétaire d’un camping aux portes d’Aix-en-Provence. "Ce n’est pas la même ambiance. On ne peut pas faire d’animations dans le respect des gestes barrières, du coup certains clients ont reporté leur séjour à l’année prochaine".

A l’agence de tourisme d’Aix, les visites de groupe ont repris, ce qui est plutôt bon signe. En revanche, du côté des gîtes et des locations de maisons individuelles, les réservations sont au beau fixe.