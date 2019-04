Airbnb fait gagner une nuit avec Mona Lisa au Louvre

Passer une nuit en tête à tête avec Mona Lisa au Louvre, ce sera bientôt possible. Au moins pour deux chanceux. A l'occasion des 30 ans de la pyramide du Louvre, le musée français et l'entreprise de location de logements de vacances Airbnb ont lancé un concours inédit jusqu'au 12 avril. Le 30 avril, le gagnant et son invité pourront passer une nuit entière dans le célèbre musée parisien, le tout sans aucun touriste. Au programme : une visite guidée, un apéritif dans le salon de Mona Lisa, un dîner au pied de la Vénus de Milo, un concert dans les appartements Napoléon III et une nuit sous la pyramide !

Pourquoi seriez-vous l'invité idéal de Mona Lisa ?

Encore faut-il être inspiré pour espérer remporter le gros lot. Chaque participant doit répondre à une question : "Pourquoi seriez-vous l'invité idéal de Mona Lisa ?". Des représentants du Louvre et des voyagistes choisiront la réponse la plus convaincante. Avec ce concours, Airbnb entend faire la promotion de nouvelles activités payantes qu'elle commercialisera à partir du mois de mai au sein du musée du Louvre : des concerts et des visites privées. Elles devraient être disponibles jusqu'à la fin de l'année.