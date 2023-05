Agressé car il tentait de protéger une jeune femme : pour Judikael Hirel, «c'est l'archétype de la décivilisation»

Trois jeunes policiers tués dans un accident de voiture, une infirmière poignardée mortellement au CHU de Reims, des disparitions en série... La violence semble prendre une part toujours plus importante dans notre société ces dernières années. Lors du Conseil des ministres mercredi dernier, le président Emmanuel Macron n'a pas hésité à parler de "processus de décivilisation" de la société face à ces multiples agressions. Une sortie médiatique polémique, mais que l'Élysée assume, confie le palais, mais dément tout emprunt à l'extrême droite.

Pourtant, au micro d'Europe 1, le journaliste Judikael Hirel l'assure : l'agression qu'il a subie est "l'archétype de la décivilisation" dont parle Emmanuel Macron. "C'est finalement quelque chose qui pourrait arriver à tout le monde", poursuit-il. Alors qu'il rentre du travail un soir de novembre 2017, Judikael Hirel est témoin d'une agression sexuelle. "Il est 19 heures 30, je suis dans une rame de métro. Il n'y a pas grand monde. Et arrivé à la station Concorde, je vois dans la rame où je me trouve un jeune homme avec sa bouteille de bière à la main qui n'a pas l'air très frais. Et quand on arrive à la station où je descendais, il descend devant moi, et une jeune femme descend devant nous", explique-t-il.

"Elle monte l'escalier et lui la suit et ostensiblement, la regarde. Et il finit par lui mettre une main aux fesses", ajoute Judikael Hirel. "Évidemment ils ont commencé à se disputer. Et voyant ça, je me suis dit que vu le profil de ce jeune homme qui était à la base ivre et qui en plus, agressait comme ça, sans réflexion, une jeune femme, je me suis dit que ça allait mal se passer. Donc je suis juste intervenu pour, entre guillemets, l'exfiltrer".

Une action qui n'a pas plu à l'agresseur qui quelques minutes plus tard, décidera d'agresser Judikael Hirel. "Il avait enfilé sa capuche et est revenu derrière moi pour littéralement me sauter dessus en me portant un grand coup à la tempe avec sa bouteille et son poing pour m'exploser la tempe". "J'ai vu rouge, j'ai vu noir, puis je n'ai plus rien vu du tout parce que j'étais K-O. Et après il m'a explosé la tête, il n'y a pas d'autres mots, à coups de pied et la volonté était clairement de me tuer", estime l'écrivain.

>>Plus d'informations à venir