Disparition de Karine Pialle : l'appel à l'aide de Michel Pialle, ex-mari de la disparue

Karine Pialle-Esquivillon, une mère de famille, a disparu depuis près de deux mois. Cette femme de 54 ans habite la commune de Maché près de La Roche-sur-Yon, en Vendée. Ses proches s'inquiètent. Europe 1 a rencontré son ex-mari.

Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration

"J'ai quelque chose à dire à Karine si elle nous écoute. Si elle veut revenir, c'est surtout qu'elle n'hésite pas", livre à Europe 1 Michel Pialle, ex-compagnon de la femme disparue. Si le père de famille a d'abord songé à un départ volontaire avec un autre homme, le silence, désormais, est très pesant. Ni lui où leurs trois enfants n'ont eu de nouvelles de Karine depuis près de deux mois.

"Si elle veut faire sa vie, qu'elle nous le dise. Au moins, on sera rassuré, on pourra commencer à travailler", rapporte Michel Pialle. Le 9 avril, deux semaines après la disparition, les enquêteurs font la découverte du téléphone portable de Karine, retrouvée sans carte SIM mais intacte au bord d'une route par le maire de la commune, Frédéric Roger. "Le téléphone était en parfait état de marche et chargé correctement. Il n'y a pas quinze jours qu'il était dans le fossé. Il aurait forcément eu de l'humidité sur l'écran ou des choses comme ça", poursuit l'ex-mari de Karine.

Malgré d'intenses recherches menées par les gendarmes et un appel à témoins, toujours aucun signe de vie de Karine Pialle à ce jour. Une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration a été ouverte.