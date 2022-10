Affaire Omar Raddad : rejet de la deuxième requête en révision de l'ex-jardinier

La justice a rejeté jeudi la deuxième requête en révision d'Omar Raddad, condamné il y a vingt-huit ans pour le meurtre de Ghislaine Marchal et qui souhaitait un nouveau procès, a appris l'AFP de source judiciaire et auprès des parties. La commission d'instruction de la Cour de révision a déclaré la requête irrecevable, a indiqué le conseil de la famille de Ghislaine Marchal. L'avocate d'Omar Raddad, Me Sylvie Noachovitch, s'est dite "scandalisée" par cette décision, qui semble clore trente ans d'une saga judiciaire à rebondissements.

