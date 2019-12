Affaire Kulik : Willy Bardon condamné à 30 ans de réclusion pour viol, enlèvement et séquestration suivis de mort

Willy Bardon a été condamné vendredi à 30 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de la Somme pour enlèvement et séquestration suivis de mort et le viol d'Elodie Kulik en 2002 et acquitté du chef de meurtre. Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocate générale, à l'issue de 13 jours d'une audience "hors norme" qui est revenue sur les "atrocités" commises sur cette employée de banque de 24 ans enlevée, violée, étranglée, puis brûlée en janvier 2002 près de Tertry, dans l'Aisne.