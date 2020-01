Affaire Halimi : "Il n’y a pas d’immixtion" de Macron dans la justice, selon Sylviane Agacinsky

INTERVIEW

C’est une mise au point extrêmement rare des deux plus hauts magistrats du pays. La première présidente de la Cour de cassation Chantal Arens et le procureur général François Molins ont rappelé lundi "l'indépendance de la justice", après les déclarations d'Emmanuel Macron concernant l’affaire Sarah Halimi. Le président de la République avait évoqué la semaine dernière la décision de la cour d’appel de Paris de déclarer pénalement irresponsable le suspect du meurtre de cette sexagénaire juive, tuée en 2017. "Même si à la fin le juge décidait que la responsabilité pénale n'est pas là, le besoin de procès est là", avait déclaré Emmanuel Macron, s’attirant de vives critiques des syndicats de magistrats.

Mais pour la philosophe Sylviane Agacinsky, le président de la République était dans son bon droit en se prononçant sur cette affaire. "J’ai vu cette phrase comme une réflexion de la liberté de l’esprit, et non pas comme une immixtion dans la justice. Je trouve non seulement qu’il a le droit, et qu'il peut faire appel à sa conscience pour dire que dans certains cas il serait bon que des procès aient lieu", a-t-elle déclaré, lundi soir sur Europe 1.

"Il y a une différence entre l'altération et l'abolition"

"Je n’ai pas eu le sentiment qu’il prenait position en agissant sur la justice. Il a juste constaté qu’il y avait un recours devant la Cour de Cassation, et il a évoqué ce qui lui remontait du pays, c’est-à-dire ce besoin de procès. Un procès sert à rappeler la loi, la transgression de la loi, les conditions d’un meurtre, y compris les idéologies. Quand quelqu’un tue en criant Allah Akbar, et surtout par antisémitisme, et c’était bien le cas, pose la question de la responsabilité", a poursuivi Sylviane Agacinsky. La justice, qui a qualifié d'antisémite ce crime commis à Paris en 2017, a déclaré le 19 décembre dernier le suspect pénalement irresponsable, car ce gros fumeur de cannabis était alors en proie à une "bouffée délirante".

"Il y a une différence entre l’altération et l’abolition des capacités mentales. Altération, cela veut dire qu’il peut y avoir procès. Abolition, il ne peut pas y avoir de procès. A titre personnel, il me semble qu’on doit essayer de rendre la justice pour ces crimes. Puis ensuite, si les experts expliquent les problèmes du meurtrier, alors on peut considérer les aménagements de peine", a estimé la philosophe.