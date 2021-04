Affaire Grégory : sept lettres du "corbeau" attribuées à Jacqueline Jacob

Une nouvelle avancée dans l'enquête sur la mort de Grégory, l'enfant retrouvé mort, pieds et poings liés, dans la Vologne, en 1984 ? Selon les informations de 20 Minutes, des experts en "stylométrie" ont rendu un rapport désignant Jacqueline Jacob comme l'un des corbeaux du dossier.

24 courriers anonymes expertisés

Les experts suisses, qui ont comparé les lettres de menaces reçues et les écrits de plusieurs protagonistes du dossier, imputent même à Jacqueline Jacob le courrier le plus incriminant : celui qui revendique le meurtre de Grégory, adressé le 17 octobre 1984 à Jean-Marie Villemin. "J’espère que tu mourras de chagrin (…) voilà ma vengeance", pouvait-on y lire.

L’expertise portait sur 24 courriers anonymes, comparés à onze textes attribués à quatre suspects : l’oncle de Grégory Bernard Laroche, sa nourrice, et les époux Marcel et Jacqueline Jacob, grande-tante et grand-oncle du petit garçon. Ils ont été examinés selon le prisme de la "stylométrie" : non pas l’étude de l’écriture manuscrite, mais celle des tournures de phrases, de la syntaxe et du vocabulaire.

Au moins sept lettres attribuées à Jacqueline Jacob

D’après 20 Minutes, les experts attribuent au moins sept courriers à Jacqueline Jacob, évoquant "un style hautement similaire". Pour le reste, les experts identifient quatre autres corbeaux, ce qui conforte l’hypothèse selon laquelle le meurtre du petit garçon a pu être perpétré par une équipe.

Les avocats des époux Villemin se disent extrêmement prudents quant à l’interprétation de ce rapport. Le conseil de Jacqueline Jacob, Me Berna, est lui très sceptique : la tante de Jean-Marie Villemin a toujours contesté avoir adressé des courriers anonymes aux parents de Grégory.