Affaire de la sextape : 10 mois de prison avec sursis requis contre Benzema

Le parquet a requis jeudi à Versailles dix mois de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende contre Karim Benzema, accusé de complicité de tentative de chantage dans "l'affaire de la sextape" dont la victime présumée est son ancien coéquipier en équipe de France, Mathieu Valbuena. Contre les quatre autres prévenus, poursuivis dans cette affaire pour tentative de chantage, le ministère public a requis des peines allant de 18 mois de prison avec sursis à quatre ans de prison.

RÉQUISITIONS procès sextape Benzema/Valbuena à Versailles. Benzema : 10 mois avec sursis et 75000€ //Zenati : 2 ans de prison et 5000€ //Zouaoui : 4 ans de prison et 15.000€ //Angot : 18 mois d’emprisonnement et 15.000€ //Houass : 18 mois avec sursis et 5000€ @Europe1