Aéronautique : le Salon du Bourget, un événement incontournable depuis plus d'un siècle

Le Salon du Bourget ouvre ses portes ce lundi et devrait accueillir plus de 320.000 personnes tout au long de la semaine. Quelle est l'histoire de ce salon reconnu à travers le monde ? La première édition du Salon du Bourget date d'il y a plus d'un siècle, en 1909. À l'époque, son nom était l'Exposition internationale de la locomotion aérienne. Dès sa première édition, qui a eu lieu au Grand Palais, le salon est un véritable succès.

Les deux fondateurs, André Granet et Robert Esnault-Pelterie, deux pionniers de l'aéronautique français, réunissent des appareils venus du monde entier. Malgré quelques années d'absence, notamment pendant les deux guerres mondiales, le salon est ponctué par des moments forts comme l'atterrissage du pilote américain Charles Lindbergh pour le premier vol New York-Paris sans escale, mais aussi la présentation du Concorde, de l'Airbus A380 ou de la fusée Ariane.

Le Bourget devient alors l'un des aéroports les plus connus sur la scène internationale, prisé particulièrement par les Américains, et l'événement s'impose comme le rendez-vous incontournable pour l'industrie aéronautique. Cette année, 2.500 exposants sont attendus.