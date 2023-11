Adolescent tué dans la Drôme : sept personnes interpellées, annonce Gérald Darmanin

Gérald Darmanin a annoncé mardi que "sept" personnes avaient été interpellées "aux environs de Toulouse" dans le cadre de l'enquête ouverte après la mort samedi soir de Thomas, un lycéen de 16 ans, à Crépol dans la Drôme lors d'une fête communale. "L'enquête dira si ce sont les personnes qui sont l'auteur de ce crime odieux", a ajouté le ministre de l'Intérieur, qui s'exprimait lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin a souligné que ces interpellations étaient intervenues mardi après "70 auditions" réalisées par la gendarmerie.

"Les auteurs seront jugés par une cour d'assises", promet Dupond-Moretti

Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a pour sa part promis devant les députés que "les auteurs de ces faits seront jugés par une cour d'assises, composée d'un jury populaire, comme le sont tous les crimes de sang". "Et ce sont des Français comme vous, comme moi, qui rendent la justice, qui n'est pas laxiste, qui est sévère, de plus en plus sévère depuis 20 ans", a ajouté le ministre de la Justice.

