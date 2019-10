Ado tué aux Lilas : un professeur dénonce "la banalisation des rivalités territoriales"

INTERVIEW

Depuis trois jours, les enseignants du collège Marie-Curie et du lycée Paul-Robert aux Lilas exercent leur droit de retrait. Ils protestent contre l'insécurité qui règnent autour de leurs établissement, après le meurtre vendredi dernier d'un adolescent de 15 ans, poignardé mortellement pendant un cours d'EPS. Invité du Grand Journal du Soir sur Europe 1, mercredi, Gabriel Lattanzio, professeur d'anglais au lycée Paul Robert, dénonce "la banalisation des rivalités territoriales".

"Il n'y a plus de vivre ensemble"

Pour illustrer son propos, ce délégué SNES-FSU revient sur un épisode marquant de l'été 2018 : le titre de championne du monde de football de l'équipe de France. "Lors de la Coupe du Monde, ils ont tous célébré quand Kylian M'Bappé ou Benjamin Pavard ont marqué un but. Sitôt cela fini, ils sont avant tout quelqu'un du Pré ou des Lilas."

Un constat "dramatique" pour ce professeur d'anglais, qui regrette le manque "de liant" et "de vivre ensemble" dans certains quartiers de Seine Saint-Denis. "Quand ils viennent d'une ville plutôt qu'une autre, ils ne se parlent pas" déplore encore Gabriel Lattanzio qui regrette l’absence "du sens de la solidarité chez cette jeunesse".

"J'ai peur pour leurs vies"

S'il affirme que ses élèves "ont énormément de qualités", Gabriel Lattanzio conçoit que ces jeunes ont une expérience différente des adolescents de leurs ages. "Aujourd'hui, j'ai peur pour leurs vies. Et dans un climat où on a peur pour leurs vies, on n'étudie pas aussi bien qu'au centre de Paris.

Invité à interpeller Jean-Michel Blanquer, le professeur d'anglais des Lilas a simplement voulu relayer l'une des question que les parents d'élèves lui posent : "Combien de mort de jeunes causer par des jeunes faudra-t-il avant que l'Etat n'agisse de façon sérieuse ?" Gabriel Lattanzio avoue "ne pas avoir de réponse". Il espère en obtenir une du Ministre de l'éducation nationale, qui sera l'invité de Sonia Mabrouk jeudi à 8h15 dans la matinale d'Europe 1.