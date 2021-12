Adibou, de retour 20 ans après

Moment de nostalgie... Vingt ans après, Adibou est de retour sur smartphone et ordinateur à partir du mois de janvier. Ce jeu pour apprendre à compter, jardiner, cuisiner a été un véritable succès dans les années 90. Si bien que les enfants d'un des fondateurs ont décidé de reprendre le flambeau. "On voulait rester fidèle au Adibou 2 qu'on connaît tous très bien", explique Manon Oskian, co-fondatrice de We Locki et fille du créateur d’Adibou.

ADIBOU en 2D

Adibou revient avec sa casquette rouge mais avec un peu plus de forme. "C'était un Adibou en 2D. Aujourd'hui, on peut lui apporter plus de volume, plus de matière. Maintenant, on sait enfin à quoi il ressemble de dos." Pour Thibault Oskian, aussi, co-fondateur de We Locki, Adibou méritait un petit coup de neuf. "On avait remarqué que c'était un monde qui était très masculin. On remplace notamment un robot par une fille qui est très sympa aussi." Ce jeux éducatif est destiné aux enfants de 4 à 7 ans, mais cette nouvelle version attirera certainement des trentenaires, un brin nostalgique.