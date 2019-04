Acte 22 des gilets jaunes : 7.500 manifestants en France à 14h, dont 1.300 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur

7.500 manifestants ont été recensés en France à 14 heures, samedi, lors de l'acte 22 des "gilets jaunes", dont 1.300 à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ils étaient 6.300 manifestants la semaine dernière à la même heure, dont 3.100 à Paris, toujours selon l'Intérieur.

Des heurts à Toulouse. Les manifestations se déroulaient sans incidents majeurs ce samedi à Paris. Le cortège parisien a rejoint en début d'après-midi, Place de la République, la marche pour "la liberté de manifester", organisée par plusieurs associations (dont LDH, Amnesty, Attac, Unef, SOS Racisme...), contre la loi anticasseurs, ce dispositif partiellement censuré par le Conseil constitutionnel et dont une cinquantaine d'organisations ont demandé l'abrogation.

A Toulouse, "capitale" du jour pour les manifestants, la tension est un peu montée en milieu de journée entre le cortège et les forces de l'ordre qui ont lancé gaz lacrymogènes et grenades assourdissantes, et fait usage d'un canon à eau pour réduire le périmètre de la manifestation, interdite dans le centre et sur la place du Capitole.