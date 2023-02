Accident de Pierre Palmade : comment se déroule une garde à vue ?

Pierre Palmade devrait être fixé sur son sort dans la journée. La garde à vue de l'humoriste va prendre fin dans les prochaines heures. Entendu au centre hospitalier de Melun, Pierre Palmade dit n'avoir que peu de souvenirs de l'accident. À l'issue de sa garde à vue, le parquet aura deux options : soit ouvrir une information judiciaire, soit poursuivre l'enquête. Mais comment se passe une garde à vue ?

Palmade en garde à vue à l'hôpital de Melun

Dans le cas de Pierre Palmade, sa garde à vue se déroule dans une chambre de l'hôpital de Melun, surveillée par des policiers 24 heures sur 24. Le comédien est interrogé depuis son lit d'hôpital, car son état de santé est toujours jugé trop faible par les médecins. Mais habituellement, cela se déroule dans un commissariat. Le gardé à vue est maintenu en cellule, sans droit de visite pendant 24 ou 48 heures, selon l'infraction qui lui est reprochée. Dès le début, l'officier de police judiciaire doit rappeler aux gardés à vue ses droits. Il peut dormir, manger et être examiné par un médecin, prévenir un proche ou son employeur, par exemple.

Ensuite, la personne est auditionnée, en présence ou non d'un avocat, et peut refuser de répondre aux questions. C'est une façon d'empêcher un suspect de s'enfuir, de rentrer en contact avec des complices et d'éviter toute pression sur des témoins ou des victimes.